Palinsesti Mediaset 2023 2024 | D' Urso fuori | Berlinguer a Rete4 | Zalone show | tutte le novità

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Se quella di Pier Silvio Berlusconi sarà una “rivoluzione gentile” o una zampata strategica destinata a cambiareè ancora presto per dirlo. Di certo c’è che dopo anni di calma (quasi) piatta e parecchio “usato sicuro”, per la prossima stagione l’Ad dispariglia i giochi e prova a osare.dopo quindici anni Barbara D’(che non ha gradito il trattamento riservatole), Bianca, lodi Checcoin tv, una nuova fiction con lo sbanca ascolti Beppe Fiorello sono le mosse chiave che disegnano i, presentati ieri sera in un incontro con la stampa tra commozione – con un lungo filmato in cui le immagini di Silvio Berlusconi si mescolavano ...