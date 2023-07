Palinsesti Mediaset 2023 2024 | arrivano Bianca Berlinguer e Myrta Merlino | tutte le novità nell’intrattenimento

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Finalmente sono stati ufficializzati i. Fumatada parte dell’ad Pier Silvio Berlusconi, che ha annunciatoledella prossima stagione di casa. Mentre Barbara d’Urso continua a manifestare dolore e sconcerto per essere stata messa letteralmente alla porta, sono i nuovi clamorosi arrivi ad accendere i riflettori.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Tante anche le conferme. Torna il Grande Fratello, Temptation Island raddoppia con la versione invernale. Littizzetto new entry a 'Tu si que vales' Presentazione dei nuovi, oggi, illustrati dall'ad Pier Silvio Berlusconi. Molte le novità in arrivo, oltre a tante conferme e omaggi a personaggi e programmi tv che hanno fatto epoca . Si parte con Gerry ...NeiMyrta Merlino e Bianca Berlinguer, ma non solo: da Littizzetto a Zalone, le ...... così il vicepresidente esecutivo e amministratore delegato, ieri sera alla presentazione deiper la nuova stagione televisiva. Ed è per questo che si è scelto di puntare sul ...

Palinsesti Mediaset, stop per Belen Rodriguez e Ilary Blasi in ‘stand-by’ Il Fatto Quotidiano

Veronica Gentili a Le Iene al posto di Belen Rodriguez. A Mediaset, c'è aria di novità, Pier Silvio Berlusconi abbandona il trash e cambia tutto. Tra addii e arrivederci, ...