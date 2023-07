Palinsesti Italia 1 2023 2024 | una rete in mano a Papi e Parenti Ennesimo annuncio per La Talpa che diventa una produzione interna

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 5 luglio 2023)Unain. No, non si tratta di nepotismo ma la stagionedi1 avrà due grandi protagonisti. Il primo è già titolare da anni in pianta stabile, il secondo lo è stato a tempi alterni: sono Davideed Enrico. Il primo, papà de Le iene, conferma la propria presenza sullagiovane Mediaset con il programma di punta dellache – fuori Belen – verrà condotto da Veronica Gentili. Confermato anche lo spin off Inside, approfondimento delle storie più seguite e discusse del programma principale. Il conduttore ro, opinionista ...