Palinsesti Canale 5 2023 2024 | raddoppio per Zelig | Ciao Darwin e Temptation Isola e Blasi in bilico Torna La Ruota della Fortuna | arriva la Merlino al pomeriggio

(Di mercoledì 5 luglio 2023)E’ nel palinsesto di5 che la line up e i raddoppi di stagione si posso constatare maggiormente. Se non sai di cosa parliamo, prima di continuare la lettura, dai un’occhiata a questo articolo. Il nuovo, un grande ritorno in preserale e ildegli show di punta.5 si prepara così alla stagione, presentata ieri a Cologno Monzese da Piersilvio Berlusconi in compagnia dell’alta dirigenza Mediaset. Ecco cosa vedremo. Viene innanzitutto confermata la notizia lanciata da DavideMaggio.it sull’arrivo di MyrtaCinque, nello scranno che fu di Barbara D’Urso. Il contenitore lascia Cologno Monzese e dà il benvenuto alla nuova padrona di casa ...

"Quando partì nel 1990 con Giorgio Gori che era direttore di Canale 5 fummo i primi al mondo a ... non c'è una domanda su cosa farà Ilary Blasi, unica cosa nell'incastro dei palinsesti magari la messa ... novità dei palinsesti Mediaset presentati martedì sera a Cologno Monzese dall'amministratore delegato, Pier Silvio Berlusconi. 'E' un grandissimo piacere e onore, ospitare e mandare in onda su... Mediaset: cosa vedremo su Rete 4 in autunno Da programmi di intrattenimento leggero quale era una volta, ormai da tempo Rete 4 è diventata la rete Mediaset dell'approfondimento a 360°, dalla ... Il 4 luglio Mediaset ha mostrato alla stampa i palinsesti della prossima stagione, svelando i piani per il 2023-2024 ...