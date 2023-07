Palermo | UFFICIALE | rinnova Pigliacelli

Calcio SquadraIlpiazza ufficialmente il secondo colpo di mercato: dopo l'arrivo di Fabio Lucioni, ecco l'ufficialità dell'acquisto di Aljosa Vasic. Un comunicato sul portale del club di viale del Fante dà il ...Calcio Squadra'Oggi si ricomincia, con grande motivazione e grande energia: faremo un lavoro con dei test ... il tecnico ha rilasciato un'intervista al sito. 'E' un mese importante di ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Ilabbraccia il suo secondo acquistodel mercato estivo: si tratta di Aljosa Vasic , centrocampista offensivo che arriva dal Padova a titolo definitivo. Vasic è un classe 2002 autore di ...

UFFICIALE: Palermo, rinnovo biennale con opzione per il portiere Mirko Pigliacelli TUTTO mercato WEB

Mirko Pigliacelli resterà legato al Palermo per altri 2 anni. Il portiere ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2025 ...