Palermo | rosanero scatenati | ufficiale Vasic poi altri colpi in arrivo

Poi nel mirino delc'è anche il portiere rivelazione in maglia azzurra, Sebastiano Desplanches di proprietà del Vicenza che chiede 3 milioni ai. Un altro obiettivo delè l'...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Inizia ufficialmente la stagione delcon il pre - ritiro a Veronello : i, dopo le prime dichiarazioni rilasciate da Corini, ha iniziato le prime sedute di allenamento. Al servizio del tecnico la rosa al completo, con ...Oggi, con un comunicato sul sito ufficiale, ilha annunciato il prolungamento del contratto di Pigliacelli. I, dunque, continuano a lavorare per il presente e a programmare il futuro:...Il talentuoso gioiellino che con la maglia biancoscudata ha fatto sgranare gli occhi alla tifoseria con giocate d'altra categoria, si è legato ai rosanero fino al 30 giugno 2028. Con un messaggio sui ...Se l’ufficialità del rinnovo di Matteo Brunori è arrivata già da tempo in queste ore è stato annunciato anche il prolungamento contrattuale di Mirko Pigliacelli. L’estremo difensore si legherà ai rosa ...