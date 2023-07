Palagianello | guardia medica | l’opposizione chiede un Consiglio straordinario 

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Tarantini Time Quotidiano “Abbiamo deciso di rire al sindaco Gasparre e al presidente delcomunale Marinelli la convocazione di una seduta straordinaria diper discutere della sospensione del servizio di continuità assistenziale di. Un servizio molto importante per i nostri cittadini che, purtroppo, oggi sono costretti a spostarsi altrove per ricevere le prestazioni sanitarie e le cure mediche di base offerte dall’ex. Non è possibile rimanere fermi o attendere altro tempo ma serve, invece, far sentire la nostra voce, affrontare seriamente il problema e sollecitare interventi concreti”. Così il consigliere comunale di opposizione di Fratelli d’Italia, Vincenzo Difonzo. “Ringrazio i colleghi consiglieri comunali Maria Rosaria ...