Pakistano le offre aiuto | poi la stupra | un' altra violenza nel Milanese

(Di mercoledì 5 luglio 2023) La donna aveva conosciuto il suo aguzzino in un locale, e non ha dubitato di lui quando si è offerto di accompagnarla. L'aggressione durante il tragitto verso la stazione

La donna aveva conosciuto il suo aguzzino in un locale, e non ha dubitato di lui quando si è offerto di accompagnarla. L'aggressione durante il tragitto verso la stazione ...Un uomo di 33 anni è finito in carcere con l'accusa di violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale: stava accompagnando una donna in ...