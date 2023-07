Padel | non più solo una moda L’Italia inizia a raccogliere risultati di rango internazionale

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Quando ormai tre anni fa è scoppiata lamania, praticamente nessuno pensava che questo fenomeno potesse durare tanto a lungo. E invece, oggi siamo qui a parlare sempre più frequentemente di questo sport che piace a tutti. Ilè tante cose positive messe insieme: divertimento, socialità, svago e, per chi ama la competizione, è anche una disciplina che permette di confrontarsi costantemente con altri giocatori. Sono stati tutti questi fattori a consentire a questo sport di crescere sempre di più, sia per quanto riguarda i praticanti sia per quanto riguarda i circoli e campi presenti sul territorio italiano (sono stati superati da poco gli 8000 campi, fonte: Mrpaddle.com). E poco importa se molti considerano questa disciplina “il tennis dei falliti”, perché ilsa andare ben oltre a queste critiche e ...