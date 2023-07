Pablo Trincia | le novità per Sky | «Tutto il male che c’è intorno a un serial killer»

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Sono due i progetti per Sky sui quali è attualmente impegnato, entrambi presentati in occasione dell’evento dedicato ai Palinsesti 2023/2024. Dopo Essere umani – Lo spettro di Mumbai sul nostro futuro, il giornalista e autore torna a realizzare una docu-serie dedicata all’impatto ambientale dell’uomo e alle conseguenze socioeconomiche che ne derivano. La meta, questa volta, è Manaus al centro di una produzione Sky TG24in collaborazione con Chora Media con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi legati al cambiamento climatico. Situata nel cuore della foresta amazzonica e circondata dalla foresta urbana più grande del mondo, Manaus conta due milioni di abitanti rappresentando la sesta economia del Brasile. Negli ultimi anni la città si è trasformata in un enorme piazza di spaccio che, come tale, vede moltiplicarsi ...

Dove nessuno guarda - Il caso di Elisa Claps è un podcast in 8 puntate e una docu - serie in 4 episodi originali di Sky Italia e Sky TG24 realizzati da Chora Media, a cura die con la ...... un ciclo di interviste per capire meglio la Gen Z; e quindi le docu - serie originali 'Dove nessuno guarda - Il caso di Elisa Claps' e 'Essere Umani - Manaus', entrambe a cura die ...... Ventenni, un ciclo di interviste per capire meglio la Gen Z; le docu - serie originali Dove nessuno guarda - Il caso di Elisa Claps e Essere Umani - Manaus, entrambe a cura die ...Tra le produzioni annunciate durante la presentazione dei Palinsesti 2023/2024 di Sky, anche due titoli a cura di Pablo Trincia. L’intervista.Nuova Stagione Sky 2023 - Le grandi inchieste di Sky TG24 e l'intrattenimento in chiaro su TV8, Il 31 agosto 2003 Sky TG24 arriva per la prima volta nelle case degli italiani. E sin da subito, introdu ...