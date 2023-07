Ostia Antica | per il Giubileo un nuovo parco d’affaccio nei pressi degli scavi

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 5 luglio 2023)– Unneidei meravigliosiarcheologici di. E’ questo il progetto messo in campo da Palazzo Chigi, su specifica richiesta di Roma Capitale, in previsione dell’Anno Santo. E’ tutto scritto nero su bianco all’interno del Decreto. E, come da tradizione per il Faro online, alleghiamo di seguito il documento per chiunque avesse voglia di scaricarselo e leggerlo. Clicca qui per leggere il testo del Decreto. Il, dunque, permetterà ad, di valorizzarsi ancor di più, di farsi conoscere agli occhi del mondo. Se infatti, quando si pensa a questa frazione, balza alla mente quasi esclusivamente al mare, spesso si dimenticano le bellezze ...