(Di mercoledì 5 luglio 2023) Gli interventi per fratture del femore operate entro le 48 ore sono al primo posto per il raggiungimento dell'indicatore di esito del Pne

Ha avuto un incidente stradale, dopo il quale è stato ricoverato all'di Careggi, a Firenze , poi il 52enne ha deciso di uscire dal nosocomio per sua volontà, ma ...la tromba delle scale...Gli interventi per fratturefemore operate entro le 48 ore sono al primo posto per il raggiungimento dell'indicatore di esitoPneMarina invece è decisa ormai ad allontanaretutto Roberto dalla sua vita, dopo che Lara è di nuovo protagonista di una discussione tra i due. Renato viene dimesso dall', e Luca ...

Ospedale del Valdarno, ottimi risultati per l'ortopedia LA NAZIONE

con uno sforzo importante per portare a compimento il progetto del nuovo Ospedale di Padova Est. Sarà, una volta realizzato, uno degli asset fondamentali per il connubio fra attività medico-chirurgica ...ORTONA – Due donne incinte sono state trasportate per controlli presso la Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’ospedale di Chieti e dimesse poiché trovate in buone condizioni e con una gravidanza nel ...