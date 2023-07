Orte – Tenta stupro nel bagno della stazione | condannato

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Un uomo di 48 anni è statoa quattro anni e quattro mesi di carcere per averto di stuprare una donna di 49 anni nelferroviaria di. L’aggressore l’ha seguita nelcercando di costringerla a subire lo, ma mentre cercava di ottenere un rapporto orale, la donna lo ha colpito violentemente nelle parti basse, riuscendo così a fuggire e allertando la polizia ferroviaria. L’uomo è stato fermato mentreva di fuggire ed è stato poi processato edal tribunale di Viterbo.

Quattro anni e 4 mesi di reclusione per tentata violenza sessuale nei confronti di una donna avvenuta alla stazione ferroviaria diil 10 settembre del 2022. L'uomo, un 46enne di Orvieto, era stato fermato dagli agenti della Polfer e identificato sia dalla vittima sia attraverso le immagini di videosorveglianza della stazione.di stuprare una donna nel bagno della stazione di, 48enne condannato a 4 anni e 4 mesi di reclusione. Il collegio del Tribunale di Viterbo ieri pomeriggio ha chiuso il procedimento per ...Quattro anni e 4 mesi di reclusione per tentata violenza sessuale nei confronti di una donna avvenuta alla stazione ferroviaria diil 10 settembre del 2022. L'uomo, un 46enne di Orvieto, era stato fermato dagli agenti della Polfer e identificato sia dalla vittima sia attraverso le immagini di videosorveglianza della stazione.Ha tentato di stuprarla nel bagno della stazione di Orte. A processo, il 48enne è stato condannato a 4 anni e 4 mesi e a pagare la provvisionale di ...Tenta di stuprare una donna nel bagno della stazione di Orte, 48enne condannato a 4 anni e 4 mesi di reclusione. Il collegio del Tribunale di Viterbo ieri pomeriggio ha chiuso il procedimento ...