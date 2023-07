Orsi in Trentino | famiglia Papi | progetto fuori controllo

Lo scrivono, in una lettera, i famigliari di Andrea Papi, il 26enne ucciso lo scorso 5 aprile dall'orsa Jj4 nei boschi in, rilevando come, ad oggi, "nessuno si è scusato o si è preso la ...Ad oggi, dopo la tragedia dello scorso aprile e la tempesta politico mediatica che si è scatenata sulla questionein, sarebbe ancor più importante averlo a disposizione ma non si ha ...L'Oipa plaude alla gestione illuminata del Parco nazionale d'Abruzzo e Molise, tanto più in questi tempi bui per glidelnoti alle cronache locali, nazionali e internazionali e ...

La provincia di Trento vuole poter uccidere più facilmente gli orsi “problematici” Il Post

TRENTO. "Sono passati tre mesi esatti dalla tragedia e, purtroppo, dobbiamo constatare che non è cambiato nulla. Anzi, si continua a parlare sempre e soltanto dell'orsa - delle sue condizioni di salut ...TRENTO. "Sono passati tre mesi esatti dalla tragedia e, purtroppo, dobbiamo constatare che non è cambiato nulla. Anzi, si continua a parlare sempre e soltanto dell'orsa - delle sue condizioni di salut ...