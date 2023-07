Sarebbero spariti nel nulla due dei cuccioli dell'Bambinae filmata da un automobilista a Roccaraso nei giorni scorsi: sulla questione intervengnono gli animalisti dell'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente che hanno deciso ...ROCCARASO - Sono spariti nel nulla due dei cuccioli dell'Bambinae filmata da un automobile a Roccaraso, in provincia dell'Aquila, nei giorni scorsi. Secondo la direzione del parco non sono ancora chiare le motivazioni della sparizione dei ...Tanti curiosi in paese per l'Bambina e il suo cucciolo. Per questo il Comune di Roccaraso (L'Aquila), dove i plantigradi sono stati avvistati e inseguiti da un'auto nei giorni scorsi, rispolvera l'ordinanza. Il sindaco, ...

Orsa inseguita in auto, taglia Aidaa per individuare autori Agenzia ANSA

Sarebbero spariti nel nulla due dei cuccioli dell'orsa Bambina inseguita e filmata da un automobilista a Roccaraso nei giorni scorsi: sulla questione intervengnono gli animalisti dell'Associazione Ita ...ROCCARASO- Sono spariti nel nulla due dei cuccioli dell’Orsa Bambina inseguita e filmata da un automobile a Roccaraso, in provincia dell’Aquila, nei giorni scorsi. Secondo la direzione del parco non ...