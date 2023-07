Oroscopo Paolo Fox Giovedì 6 Luglio 2023 | Vergine stanco

Leggi su zon

(Di mercoledì 5 luglio 2023) L’diFox per oggi,Ariete Qualcosa si risolve, oggi, con la Luna in aspetto buono. I nuovi amori sono molto favoriti. Toro Se lavori con il partner ci sono tra voi alcuni contenziosi aperti. E oggi la fatica si fa sentire. Gemelli I cuori solitari devono essere pronti all’azione in questo, anche a un nuovo incontro se occorre. Cancro Questa parte del mese è interessante per fare progetti e programmi per il prossimo autunno. Leone E’ un momento in cui non passi inosservato. E, comunque, il tuo fascino non si discute.Il lavoro conta più di tutto il resto. Stasera non fare le classiche ore piccole: saraiBilancia Stai vivendo un periodo piuttosto tranquillo. Ci saranno ...