Oroscopo 5 luglio 2023

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 5 luglio 2023) La Luna in Acquario ci incoraggia generalmente ad avere uno sguardo distaccato e logico sulle cose, ma oggi la Luna si trova in quadratura con Giove in Toro alle 5:28, il che potrebbe mettere le persone in uno stato d’animo teatrale! Ci potrebbe essere un tira e molla tra freddezza e sensualità . Le emozioni potrebbero