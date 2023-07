Ornella Muti | la verità sulla figlia Naike | “Mi dissero di abortire per fare un film”

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 5 luglio 2023) La vita di, nata Francesca Rivelli, non è stata facile. L’amore le ha dato grandissime gioie ma non è sempre stato in discesa. C’è un grande amore della sua vita che però non l’ha mai abbandonata: suaRivelli, oggi adulta e da lei inseparabile. Tutti gli amori di: da Facchinetti alla storia con Adriano Celentano In un’intervista a Oggi,ha parlato d’amore, di quello che le ha portato maggiore gioia (per i figli) a quello che l’ha legata agli uomini, non sempre positivamente. Da giovane è stata una donna di enorme fascino, e questo ha avuto delle ricadute su di lei. Sono molti coloro che si sono innamorati di lei: Federico Fachinetti, Alessio Orano e l’ultimo amore, Fabrice. “Con me ci hanno ...