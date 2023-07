Ornella Muti è single da anni | Naike Rivelli svela tutti i dettagli shock

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Oggi Notizie, l'attrice italiana di 68, hato di essereda moltinonostante la sua bellezza e il suo fascino. In un video condiviso su Instagram con la figliaha raccontato di non essere interessata ad avere un uomo al suo fianco. Nonostante i numerosi corteggiatori, l'attrice ha scelto di rimaneree ha ammesso di non contare glidi solitudine perché non le importa. Scopri di più su questa scelta dileggendo l'articolo. Di cosa parliamo in questo articolo...da 10-12Nonostante sia una ...

Sono la candidata perfetta', ha dichiarato nel primo video la figlia di. 'Voi sicuramente non la vedrete a Pomeriggio 5, ma io purtroppo la vedrò in tribunale! Che vinca la giustizia', ...Tags: diversityawards gossip milano ornellavanoni ornellavanoni88anni ornellavanonicostume ornellavanonidepressione sifb Articolo precedenterivela da quanti anni è single: 12L'attrice a 63 anni è una bellissima donna, ma non ha un compagno da tanto tempo Per alcuni appare difficile credere che sia single da così tanto tempo: ecco quantoha rivelato da quanto tempo è single . Sono molti anni e la cifra ha stupito qualcuno. L'attrice 63enne infatti è ancora una bellissima donna ed è pure corteggiatissima . L'icona del ...Che vinca la giustizia" ha scritto la figlia di Ornella Muti a corredo del secondo video in cui ironizza sulla fine del rapporto di lavoro di Barbara D'Urso in Mediaset. Photo Credits: Kikapress Music ...Con l'ultima edizione presentata da Barbara D'Urso fino al 3 giugno scorso si è concluso Pomeriggio 5 sicuramente per come gli spettatori hanno conosciuto il programma fino a oggi.