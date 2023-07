Opel | la nuova concept car si chiama Experimental

(Di mercoledì 5 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) –ha svelato il nome della suacar:. Il marchio tedesco renderà noti maggiori dettagli nelle prossime settimane, prima di presentare laa un pubblico internazionale in occasione dell’IAA Mobility di Monaco, in programma dal 5 al 10 settembre.Florian Huettl, Ceo di, ha dichiarato: “Come indica il nome, l’rappresenterà una chiara prospettiva per il marchio e non solo per una gamma di nuove vetture. Mostra la direzione che il nostro marchio intraprenderà nei prossimi anni e influenzerà tutte le nostre future generazioni di modelli. E’ un simbolo di ciò che vogliamo realizzare con il marchio”.La ...

Italpress, laconcept car si chiama Experimental ItalpressFiat Topolino "elettrizza" la mobilità urbana Italpress Lancia torna in spagna con Pu+Ra HPE Italpress A giugno il mercato dell'auto +...ANCHE PER LA LANCIA GAMMA - Il primo modello ad adottare la STLA Medium sarà laPeugeot 3008 , ma poi arriveranno auto, DS, Chrysler, Jeep e anche Lancia (la Gamma , la berlina il cui ...... ma ci saranno e lo ha confermato Carlos Tavares, ceo di Stellantis, anche le i futuri modelli, Lancia (laGamma attesa per il 2026) e Ds costruiti a Melfi ...L'estate porta grandi novità in casa Opel: è partito uno sconto massiccio per un modello molto amato, la convenienza è reale ...L'influenza della show car sui modelli di serie, come già avvenuto in passato con il Suv Mokka, è destinata a essere alta e potrebbe indicare le scelte destinate al Crossland elettrico ...