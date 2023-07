(Di mercoledì 5 luglio 2023) Oltre ad avereto a livello globale il3 5G (che arriva inda subito),hato sul mercato indiano, decisamente strategico per il produttore cinese,il fratello minoreCE 3 5G. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Comunicato stampa : Milano, 27 giugno 2023 - Il marchio tecnologico globaleoggi una nuova offerta per gli utenti che effettueranno il pre - ordine diNord 3 5G , il più ......il design del nuovoNord 3 5G, mostrando quella che sarà la scocca del dispositivo in vista del lancio globale previsto per il 5 luglio 2023 . A livello di prestazioni la societàun ...... è bene fare riferimento alle indiscrezioni che riguardanoFold , che con Oppo Find N3 ... OPPOi suoi nuovi pieghevoli: Find N2 e Find N2 Flip - Prezzi Cina 115 Android 15 Dic

OnePlus annuncia anche il Nord CE 3 5G, non in Italia per il momento TuttoAndroid.net

Questa è la recensione di OnePlus Nord 3, l'ultimo nato nell'offerta di fascia media del produttore cinese che conferma le qualità di all rounder della serie.La serie OnePlus Nord è quella che più di tutte ricorda l'azienda agli albori, e con OnePlus Nord 3 questa affermazione risulta più vera che mai. Lo smartphone offre grandi prestazioni, una buona foto ...