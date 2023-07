(Di mercoledì 5 luglio 2023)all’di Andréper il portiere nerazzurro. E arriva anche laIl Manchesterè arrivato (anche se solo verbalmente per il momento) a una proposta da 45 milioni di euro per. La richiesta, però, è più alta per lasciare andare il portiere camerunense. Il club nerazzurro, infatti, continua a chiedere una cifra di 60 milioni di euro per il portiere arrivato in Italia la scorsa estate. Lo riferisce Sky Sport.

...sta preparando il budget per andare all'dell'attaccante belga. Dalla cessione si Brozovic sono arrivati 18 milioni di euro, altri 30/40 possono arrivare dall'eventuale partenza diche ...L'Inter va su Samardzic: all'incasso con Brozovic eal giovane dell'Udinese. Juve, Riecco Pogba: pronto solo a fine mese. Napoli punta Scalvini: la Dea vuole 50 milioni. Roma: Pinto ha ...I nerazzurri, in settimana, una volta incassati i soldi delle cessioni di Brozovic epartiranno all'nei confronti del Chelsea, con una proposta che potrebbe dare il via a diverse altre ...

Onana, assalto dello United: ecco l'offerta. La risposta dell'Inter Calcio News 24

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Mapies fortemente intenzionate a prelevare il giovanissimo centrocampista irlandese di proprietà dell'Inter in questa sessione estiva, ecco i dettagli ...