Omicidio Primavalle | dubbi e buchi sulla ricostruzione del killer VIDEO

(Di mercoledì 5 luglio 2023) A meno di 24 ore dai funerali di Michelle Maria Causo - la 17enne barbaramente uccisa a, periferia nord-ovest di Roma -, mancano ancora delle tessere per completare il puzzle dell'. Primo fra tutti il movente: gli inquirenti, infatti, non sono convinti di ciò che O.D.S, il giovane originario dello Sri Lanka ma nato a Roma, ha raccontato. Secondo quanto ha raccontato, nel corso dell'interrogatorio davanti al gip del tribunale dei Minorenni, avrebbe ucciso la coetanea per un piccolo debito di droga. Una somma irrisoria: 20/30 euro che l'arrestato avrebbe dovuto restituire alla vittima. Potrebbe esserci però dell'altro: una delle ipotesi è che il giovane abbia tentato un approccio e, al rifiuto, abbia perso la testa. E, comunque, nella periferia romana si parla di un debito assai più alto: almeno 1500 euro che il 17enne avrebbe dovuto ...

