Omicidio Niccolò Ciatti | confermati 23 anni in Appello per il ceceno latitante

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Rassoul Bissoultanov, ilche uccise, è stato condannato sia in Spagna che in Italia per l'del 21enne di Scandicci. La pena a 23di carcere è stata confermata inma lui è

... una decisione che proprio non va giù al papà diCiatti . La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato i 23 anni di carcere al ceceno, ancora latitante , accusato dell'del ...Ventitre anni di carcere. È la sentenza con cui la Corte d'Assise d'Appello di Roma conferma la condanna di primo grado nel procedimento a carico di Rassoul Bissoultanov per l'diCiatti. L'accusa chiedeva la pena dell'ergastolo con il riconoscimento delle aggravanti di crudeltà e futili motivi. Ciatti morì nel 2017 dopo un violento pestaggio subito in una ...commenta Per l'diCiatti , 22enne toscano morto nel corso di un pestaggio in Spagna nel 2017 , la Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 23 anni per il ceceno Rassoul ...