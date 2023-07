Omicidio Michelle Causo | la famiglia | “basta con le ipotesi fantasiose”

(Di mercoledì 5 luglio 2023), la: “con lesul movente”. oggi i funerali della ragazza a Primavalle Da diversi giorni si indaga sul movente che ha portato alla morte di, la 17enne di Primavalle per mano di un coetaneo. Diverse sono le piste analizzate, ma nei giorni scorsi l’di un debito per l’acquisto di droga sembra essere la pista più forte. Tuttavia, ladella vittima ha sempre respinto illazioni su attività illecite della figlia. Oggi, infatti, arriva la richiesta di silenzio e di rispetto da parte dei genitori. Attraverso i propri legali, i genitori difanno sapere: “ricostruzioni ...

approfondimentoPrimavalle, padre di: "Non è stata uccisa per soldi" FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti CronacaRoma, fiaccolata in ricordo diCauso. ...Si terranno oggi i funerali diMaria Causo, la 17enne uccisa a Roma Primavalle una settimana fa. La cerimonia si terrà alle 11 nella chiesa di Santa Maria della Presentazione. Per l'commesso mercoledì scorso è in ......si celebrano i funerali diMaria Causo, la 17enne uccisa a Roma una settimana fa. La cerimonia si terrà alle 11 nella chiesa di Santa Maria della Presentazione a Primavalle. Per l'...

Michelle Causo, le minacce in codice all'assassino e la nuova pista per l'omicidio: droga e ricatti Open

Oggi alle 11, a sette giorni esatti dall'omicidio che ha scosso Roma e il quartiere di Primavalle, si celebreranno i funerali di Michelle Causo, la 17enne picchiata e ferita con almeno ...La tempistica potrebbe essere non casuale. Perché le scritte sono comparse dopo che è emerso un dettaglio sull’omicidio finora inedito. Ossia che il ragazzo dovesse a Michelle 1500 euro per un debito ...