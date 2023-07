Omicidio di Primavalle | palloncini e striscioni per Michelle Il Vescovo | Dite no alle droghe e alle mode omicide

Leggi su feedpress.me

(Di mercoledì 5 luglio 2023)bianchi, uno striscione: «Sempre con te amore nostro» e un fiume di gente che non sa darsi pace. C'è questo fuori dalla parrocchia di Santa Maria della Presentazione di via di Torrevecchia, a Roma, dove tra poco arriverà il feretro diMaria Causo, la 17enne uccisa la settimana scorsa a. «Chi ha il dovere di fare giustizia lo farà, non bisogna farsi giustizia da...