Omicidio Ciatti | confermati 23 anni per Bissoultanov

Leggi su agi

(Di mercoledì 5 luglio 2023) AGI - La corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza della corte d'Assise che ha condannato a 23di carcere Rassoul Bissoultanov, accusato di aver pestato e ucciso Niccolò. L'del 22enne di Scandicci fu commesso nella notte tra l'11 e il 12 agosto 2017 fuori a una discoteca di Lloret de Mar in Spagna. Il padre: "Questa giustizia non ci rappresenta" "Credo non sia un buon segnale, perché se non ci sono le aggravanti per un ragazzo che è stato ucciso in quel modo credo non sia un buon precedente", afferma Luigi, il padre di Niccolo', a margine della sentenza della corte d'Appello di Roma. Il rappresentante dell'accusa aveva chiesto la condanna all'ergastolo. "Noi ce l'abbiamo messa tutta, per Niccolò - dice visibilmente commosso - ma purtroppo non siamo riusciti ...