Ombre sull’economia cinese | le borse asiatiche tutte in calo

Nuovo rallentamento a 53,9, in calo da 57,1 di maggio, ai minimi di gennaio.cinese L'indice Pmi servizi sponsorizzato da Caixin segna a giugno in Cina un nuovo rallentamento a 53,9, in calo da 57,1 di maggio, scivolando ai minimi di gennaio, pur restando ......isole gli autoctoni godono di un agio esistenziale privo di. con i suoi sodali, dell'locale e delle istituzioni. All'...della vicenda giudiziaria " la cui opera di informazione'...Le attenzioni'andamento economico di Nike sono forti e ...suggerire rispetto alla tendenza generale che ha assunto l'...investitori dovrebbero prendere con una certa serietà queste...

Cina: Pmi servizi Caixin in frenata a giugno, borse asiatiche in calo Il Sole 24 ORE