Oltre il posto fisso | i giovani preferiscono mettersi in proprio

... si è spalmato più o meno omogeneamente su tutta la Penisola, portandoil livello di guardia ... In crescita anche la performance della Puglia (+17%), che con 14.951 furti tallona il secondo......un suo amico aggredito da alcune persone del. Un omicidio che sconvolge l'Italia intera, e che porta nel processo di primo grado alle condanne all'ergastolo per Marco e Gabriele Bianchi ,...... la fine del mito delfisso sta emergendo con l'affermazione della Generazione Z: secondo un recente sondaggioil 56 per cento dei giovani italiani ambisce a mettersi in proprio, ...Il mondo dell'e-commerce appare tra le attività a cui le giovani generazioni guardano con maggiore interesse: un ambito in cui è possibile affermare l'autonomia decisionale, libertà in termini di ...Tornano a crescere in modo significativo i furti di veicoli in Italia. A certificarlo sono i dati del “Dossier sui Furti di veicoli”, elaborato da LoJack Italia, società ...