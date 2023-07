Oltre ChatGpt | l’Intelligenza artificiale entrerà nel nostro cervello Parla Guido Scorza

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Il Garante Italiano della Privacy è diventato famoso in tutto il mondo per il provvedimento che non bloccavacome dicevano i titoli (ma noi giornalisti dobbiamo fare i titoli), ma chiedeva a OpenAI di allinearsi a un minimo di regole sul trattamento dei dati. La società ha poi aggiustato un po’ di cose e ha rimesso la sua piattaforma online nelPaese. Che fine fanno oggi i nostri dati quando usiamogenerativa? Intanto direi che siamo più prossimi al fischio d’inizio che al triplo fischio finale di una partita. Si è conclusa, con OpenAi, la fase dell’urgenza: gli avevamo detto che quello che stavamo vedendo era lontano da quello che la disciplina sulla privacy europea suggerisce, e che una società che voglia erogare quel genere di servizio deve rispettare. È iniziata ...

