(Di mercoledì 5 luglio 2023) Via libera all'unanimità dell'Aula della Cameraproposta diche contiene le iniziative per le celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo, il deputato ...

Via libera all'unanimità dell'Aula della Cameraproposta di legge che contiene le iniziative per le celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti, il deputato socialista assassinato dai fascisti il 10 giugno 1924 ...... nella sala consiliare di palazzo civico, aveva visto la presentazione del progettodi "... che verrà recuperato graziesua rifunzionalizzazione, con interventi di miglioramento sismico, ......un respiro di sollievocon l'annuncio ufficiale della presenza del binomio Xbox e Bethesda. Nessuna nuova, invece, per PlayStation, ma sembra che la divisione Sony non sia interessata...

Ok definitivo alla legge sul centenario di Matteotti Agenzia ANSA

Nuovo attaccante per il Renate. Il club lombardo, attraverso i propri canali ufficiali ha dato notizia dell'acquisto a titolo definitivo dal Monopoli dell'attaccante Mattia Rolando.Via libera all'unanimità dell'Aula della Camera alla proposta di legge che contiene le iniziative per le celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti, il deputato social ...