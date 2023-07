Ogbonna rinnova con il West Ham | «Qui parte di una famiglia»

(Di mercoledì 5 luglio 2023) IlHamcon Angeloprolungando di un anno il suo contratto: le parole del difensore italiano Continua per ancora un’anno il rapporto tra ilHam e Angelo. Il difensore italiano prolunga il suo contratto con gli Hammers e commenta sui canali ufficiali del club la conclusione dell’affare. «È davvero bello continuare con ilHam. Sono davvero contento di quello che abbiamo ottenuto e quello che abbiamo fatto la scorsa stagione. Voglio ringraziare il club, come dico sempre, sono qui per aiutare. Quando sono arrivato nel 2015, mi accolto nel migliore dei modi e mi hanno fatto sentiredella. Non riesco mai a esprimere a parole cosa significhi per me ilHam. Questo è il Club dove ...

Dopo la vittoria della Conference League, l'avventura dell'ex difensore della Juventus Angelo Ogbonna continuerà con la maglia del West Ham. E' infatti ufficiale ...Angelo Ogbonna-West Ham, il matrimonio si prolunga fino al 2024. Il centrale italiano milita tra gli Hammers da ben 8 anni, con 232 presenze.