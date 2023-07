NXT 04 07 2023 Loser leaves NXT

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto report di NXT, come sempre siamo qui a raccontarvi quanto accaduto nello show. La puntata è pronta ad offrirci diversi spunti interessanti e soprattutto il debutto, o meglio, la nuova vita di Raw Underground, ovviamente ribattezzato come NXT Underground. Ma non perdiamo altro tempo e immergiamoci subito nello show. Blair Davenport vs Roxanne Perez (3 / 5) Fra le due non scorre buon sangue e lo si nota fin da subito dato che Roxanne attacca Blair durante la sua entrata. Buon match fra le due con la Perez che parte meglio, ma Blair prende le misure e non ci mette molto a portare l’inerzia del match dalla sua. L’Ultimate Gaijin controlla ampiamente la situazione e nonostante Roxanne cerchi di reagire, è proprio Blair Davenport a strappare la vittoria dopo due Knee Strike ben assestati. Vincitrice: Blair ...

Bergamo La proposta culinaria diStation al piazzale degli Alpini in realtà non si è mai ... Almenno San Salvatore Estate in Festa. Arena piazzale mercato, via Postico, dal 4 al 9 luglio. ...Si è concluso domenica 2 luglio il concorso musicale Nuovi Suoni Livesul palco di BergamoStation in chiusura a Clamore Festival , la tre giorni di musica orobica che quest'anno ha coinvolto più di 150 progetti musicali del territorio. Anche quest'anno, una ......Option to Purchase Additional Shares in Offering of Class A Common Stock Business Wire Business Wire - 30 GiugnoFREMONT, Calif. - - (BUSINESS WIRE) - - Nextracker Inc. (Nasdaq:) ("...

NXT Risultati Live 04-07-2023 - WWE The Shield Of Wrestling

I Creed Brothers potrebbero finalmente essere chiamati nel roster principale della WWE. Stanotte a NXT, Julius e Brutus Creed hanno perso un tag team match "Loser Leaves NXT"(chi perde lascia NXT) con ...Direttore Editoriale di Spazio Wrestling. Da anni nel mondo del wrestling web, con diversi ruoli ricoperti. Nella vita di tutti i giorni, sono un giornalista praticante e responsabile dell’ufficio ...