Nuovi palinsesti Mediaset | nuovi arrivi | alcune novità e alcuni silurati di peso

(Di mercoledì 5 luglio 2023) È arrivato il momento di conoscere come saranno iin vista della nuova stagione: tanteclamorosi addii. Eccoci qua sono stati resi pubblici i. Vediamo nel dettaglio le. Prima tra tutte su Canale 5 troviamo Temptation Winter, la versione invernale di Temptation Island, che dovrebbe andare in onda a gennaio. Produzione e conduzione affidati a Maria De Filippi. Confermatissimi anche tutti gli altri suoi programmi, Uomini e Donne, Amici e Tu sì que vales, con la new entry Luciana Littizzetto, al posto di Teo Mammucari. Come si era vociferato non ci sarà neanche Belen Rodriguez che però non sarà sostituita da nessuno. Attesissimo poi su Italia Uno il ritorno de La Talpa. ...