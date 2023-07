Nuovi lavori di riqualificazione al centro sportivo Trisi di Montesilvano grazie ai fondi del Pnrr

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Dettagli dell’intervento: Il progetto, ideato dall’ingegnere Costanza Di Nardo e dal geometra Eugenio Ambrosini, prevede diverse modifiche al. Innanzitutto, sarà rifatto il campo da tennis all’aperto, che sarà realizzato in terra battuta. Sarà inoltre installato un sistema di illuminazione per il campo da gioco, consentendo di svolgere partite anche nelle ore serali. Le tribune esistenti saranno adeguare e verranno realizzate nuove tribune sul lato opposto, che potranno ospitare fino a 800 spettatori. La struttura sarà concepita per ospitare gare federali nazionali e internazionali, e sarà accessibile anche a persone con disabilità. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Ottavio De Martinis, ha manifestato l’intenzione di intitolare il campo centrale del complessoad Andrea ...

