Nuova Fiat 600e | il crossover elettrico da segmento B

(Di mercoledì 5 luglio 2023) UndaB capace di percorrere fino a 400 km con un pieno di energia: è laè unche segna il ritorno del marchio italiano in undi mercato affollato e competitivo. Un B-SUV che nasce all’insegna della guida vivace, della comodità e bellezza, larappresenta la soluzione ideale per chi ama lo stile italiano ma anche la sostenibilità. Lunga 4,17 metri offre spazio per 5 persone e consente una percorrenza di oltre 600 km nel ciclo urbano WLTP, due le versioni inizialmente disponibili: •La ...

Uno dei modelli più amati nella storia dell'industria dell'auto è pronto a fare ritorno in una veste adeguata ai tempo. Il gruppo Stellantis ha lanciato sul mercato laTopolino , presentata sulla pista del tetto dello storico stabilimento torinese del Lingotto in una versione sorprendente, anzi in due: la mitica utilitaria è stata trasformata in una ...Ma se da martedì il governo italiano non ha fiatato di fronte alla decisione di produrre la... Semmai, come aveva fatto capire già martedì il ceoOlivier Francois , ci vogliono stimoli - ...Un crossover da segmento B capace di percorrere fino a 400 km con un pieno di energia: è la600e.600e è un crossover elettrico che segna il ritorno del marchio italiano in un segmento di mercato affollato e competitivo. Un B - SUV che nasce all'insegna della guida ...

Nuova Fiat 600 elettrica, caratteristiche, motori, interni, foto, info, carrozzeria, allestimenti e prezzi della nuova auto elettrica Fiat.Il gruppo Stellantis ha rilanciato la mitica utilitaria nella veste di microcar leggera elettrica in due versioni: con tetto chiuso e 'spiaggina' ...