La storica farmacia n.2 è stata trasferita in un locale più moderno, accogliente, funzionale e facilmente raggiungibile in viale Colombo

Nuova Farmacia Comunale “Trionfo”, giovedì 6 luglio l'inaugurazione LA NAZIONE

Poter fare un elettrocardiogramma saltando le liste di attesa, senza nessun appuntamento, ma semplicemente con il tempo necessario per le procedure burocratiche e l’analisi, circa una mezz’oretta, con ...La storica farmacia n.2 è stata trasferita in un locale più moderno, accogliente, funzionale e facilmente raggiungibile in viale Colombo ...