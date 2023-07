Nuoto di fondo | i convocati dell’Italia per i Mondiali di Fukuoka Sei azzurri in gara nelle acque libere

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Il coordinatore tecnico, Stefano Rubaudo, ha diramato le convocazioni per le gare deldidei2023, in programma a, in Giappone, che si svolgeranno presso il Seaside Momochi Beach Park: sono sei gliiscritti alle 5 gare previste. Le gare inscatteranno sabato 15 con la 10 km femminile all’1:00 con Taddeucci e Gabbrielleschi, mentre domenica 16 ci sarà la 10 km maschile all’1:00 con Paltrinieri e Acerenza, poi martedì 18 si disputeranno sia la 5 km femminile all’1:00 con Bruni e Pozzobon, sia la 5 km maschile alle 3:00 con Paltrinieri e Acerenza, infine giovedì 20 si terrà la 6 km a squadre (4×1,5 Km) all’1:00 con composizione del quartetto da definire. Palla, i ...

Il coordinatore tecnico Stefano Rubaudo ha ufficializzato la lista dei convocati per i Mondiali di Fukuoka 2023 per quanto riguarda ilin acque libere. Le gare disi disputeranno presso il Seaside Momochi Beach Park dal 15 al 20 luglio e vedranno in acqua sei atleti azzurri. La punta di diamante sarà ovviamente Gregorio ......- e un istruttore di, esperto nel ritrovare oggetti smarrite. Come ovvio che sia, il colpo di fulmine è in agguato, anche se meno immediato del previsto. Nella recensione di Un amore in...Insieme a loro scenderanno in acqua anche 17 nuotatori Special Olympics, movimento globale che attraverso lo sport (e nello specifico il) sta creando un nuovo mondo fatto di inclusione e ...

Mondiali di Fukuoka. Squadra di fondo con iscrizioni gara FIN - Federazione Italiana Nuoto

Sono stati diramati oggi i nomi degli Azzurri che parteciperanno alle competizioni. Dal 14 al 30 luglio tutte le gare, dal nuoto al nuoto di fondo, alla pallanuoto, fino ai tuffi. Per il nuoto di ...La recensione di Un amore in fondo al mare, film dove la protagonista perde un anello a cui teneva molto e si innamora dell'istruttore di nuoto ingaggiato per ritrovarlo. Stasera su Rai1 e disponibile ...