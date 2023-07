Nubifragio a Milano | grandine e quasi 40 millimetri di pioggia | strade allagate e voli dirottati – I video

(Di mercoledì 5 luglio 2023)e pesanti piogge si sono abbattute nella notte ae nell’hinterland. Diversesono statea causa dei40di precipitazioni cadute. Molte aree si sono presto trasformate in fiumi a causa della scarsa capacità del terreno di assorbire l’acqua. I vigili del fuoco sono intervenuti in diverse aree anche in mattinata a causa di alberi caduti e seminterrati allagati. Le zone che hanno subito più disagi sono Città studi, Maggiolina e Isola. Problemi anche a Corbetta con molte cantine piene d’acqua. A causa del maltempo oltre 20aerei in arrivo a Malpensa sono statisu altri aeroporti, tra cui Bergamo, Bologna, Brescia, Linate e Venezia. July 4, 2023 I...

