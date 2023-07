Non solo per la palestra | adesso diventano protagonisti di look sofisticati e chic

Leggi su amica

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Quest’estate si torna a parlare di biker shorts. Ovvero di quei pantaloncini rubati al mondo del ciclismo per essere indossati in un contesto totalmente diverso. Più lunghi degli hot pants, più corti dei pinocchietti, condividono la lunghezza con i bermuda. Ma si differenziano da essi per la silhouette aderente e affusolata. Ora tornano di moda ma lo fanno in maniera totalmente diversa rispetto al passato. Dove erano sempre e comunque relegati allao ainformali. Per il 2023 la tendenza li vuole molto più eleganti,e abbinati a capi altrettanto. Da Lady D a oggi Era il 1995 quando sui giornali venne diffusa l’immagine della Principessa Diana in tenuta super sportiva con tanto di ciclisti color pesca. Sebbene sulle passerelle dei nomi più prestigiosi questo tipo di indumento avesse fatto ...