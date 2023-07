Non solo Harry | anche William ricorda Lady Diana

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Il principeha volutorecon il lancio di un ambizioso programma da 3 milioni di sterline. Finora è sempre stato il principea porsi all’opinione pubblico come il “figlio di”, mal’erede al trono ha voluto dimostrare attenzione e sensibilità per le cause che stavano a cuore alla madre. Il primogenito di Carlo III, dunque, ha deciso di finanziare personalmente un progetto per “porre fine” al problema dei senzatetto entro cinque anni. Il futuro re metterà in moto questo programma utilizzando gli introiti della sua Royal Foundation. Si parla di ben sei progetti in località di punta in tutto il Regno Unito che riuniranno le parti interessate locali, gli esperti e persino i costruttori di case per apportare cambiamenti ...