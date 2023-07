Non scendo in politica per due motivi | Pier Silvio Berlusconi spiazza tutti

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Il ricordo diirrompe nella presentazione dei palinsesti Mediaset. "La mancanza che sento è enorme. E man mano che passano i giorni la mancanza cresce. È la mancanza dell'uomo, del papà. Mio padre è stato un grande padre. La mancanza è totale", ha dichiarato un commossoalla presentazione della nuova stagione televisiva delle reti fondate dal padre. L'ad ha poi ricordato: "Ero in azienda quando è sceso ine ne sono stato travolto. Qui ho avuto la mia crescita naturale. Una volta mi chiamò in cucina, vide la mia agenda con i miei appuntamenti, e mi disse 'ma sei diventato me'". Mio padre, ha aggiunto, "è stato così grande da riuscire a dare ai figli la possibilità di andare avanti anche senza di lui anche prima di quello che è ...

2023 - 07 - 05 11:49:33 Pier Silvio Berlusconi: "in politica, almeno per ora" 'ho intenzione di scendere in politica'. A seguire le orme di papà Silvio, scomparso meno di un mese fa, ...Pier Silvio Berlusconi: "in politica" Il secondogenito di Silvio Berlusconi ha colto l'occasione pubblica che dà il via alla stagione televisiva di Mediaset 2023 - 2024 per smentire ...I mestieri si studiano e ancora di più si imparano,è che dall'oggi al domani uno fa politica". Ebasta quello che è successo a buttarsi alla guida di Forza Italia. In secondo luogo "è che ...

