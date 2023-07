“Non sapevo che il Colosseo fosse così antico” | la surreale lettera di scuse dello studente che ha imbrattato il monumento

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 luglio 2023) “Nonche il”.si è espresso il ragazzo, ora pentito, che alcuni giorni fa con un paio di chiavi ha inciso il nome della fidanzata sul celebre anfiteatro romano facendosi immortale dalla stessa in un paio di scatti che hanno fatto il giro del mondo. Il ragazzo in questione si chiama Ivan Dimitrov, è di origine bulgara ma vive a Bristol in Inghilterra, ed ha 27 anni. A scovare l’autore del gesto vandalico è stato un cronista del Daily Mail che è riuscito anche ad intrufolarsi nell’appartamento in ristrutturazione di Dimitrov, tanto da poter affermare che la coppia rimarrà ancora una quindicina di giorni in vacanza come programmato. Nel frattempo, assistito da un legale italiano, Dimitrov ha scritto unadi ...