“Non mi dimetto | chi mi critica prenota nei miei locali” | cosa ha detto la Santanché

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Roma, 5 lug – “Mi fa sorridere che le critiche più feroci vengono da molti che in privato hanno tutto un altro atteggiamento neiconfronti. A volte fa anche piacerere neidi intrattenimento che io ho fondato. Ma io sono felice di farlo. E mi fermo qui per carità di patria…”. Contrattacca così Daniela, nel corso della sua informativa al Senato dopo l’inchiesta di Report e i relativi articoli di stampa sulle presunte irregolarità delle aziende Visibilia e Ki Group. “Affermo sul mio onore che non sono stata raggiunta da alcun avviso di garanzia e che anzi per escluderlo ho chiesto aiavvocati di verificare che non ci fossero dubbi”, hail ministro del Turismo. “Spero vorrete darmi atto che a fronte della richiesta di alcuni gruppi di opposizione e ...