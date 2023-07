Non ho ricevuto alcun avviso di garanzia Caso Visibilia | la difesa di Santanchè

(Di mercoledì 5 luglio 2023) «Non sono stata raggiunta dadi». Così il ministro per il Turismo, Danielanella sua informativa al Senato, dopo le indiscrezioni di stampa su presunte irregolarità delle aziendee Ki Grou. «Un quotidiano - ricorda con riferimento al Domani - snocciola informazioni senza indicarea fonte. O questo giornale mente per una classica imboscata per colpire un ministro del governo, oppure prendo in considerazione questa ipotesi che ripete vicende passate nella storia, oppure il Domani ha avuto notizie che io non ho e che nessuno potrebbe avere». Siamo di fronte a "sporche schifose pratiche che oggi toccano me e domani potrebbero toccare anche a comuni cittadini". conclude. «Non sono qui per rispondere a trasmissioni televisive ma per ...

L'agente di Milinkovic infatti haun'offerta contrattuale molto importante , come riporta Il Messaggero superiore ai 12 milioni a stagione, una cifra che chiaramentesarebbe pareggiabile ...hoalcun avviso di garanzia". Esordisce, così, il ministro del Turismo, Daniela Santanchè in audizione nell'Aula del Senato presieduta dal presidente La Russa. La Santanchè è stata ..."Se avessiun avviso di garanzia ve lo avrei detto perchè per mesarebbe cambiato nulla rispetto a quanto sto per drivi, nè la fiducia per la magistratura, nè sulla mia vicenda che, piaccia o...

It Alert, messaggio non ricevuto in Sicilia: le segnalazioni dei nostri ... Tag24

«Non sono stata raggiunta da alcun avviso di garanzia». Così il ministro per il Turismo, Daniela Santanchè nella sua ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...