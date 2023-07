“Non faremo prigionieri” L’annuncio politicamente scorretto di Cruciani

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 5 luglio 2023) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/07/.mp4 Ogni edizione della Ripartenza che si rispetti ha la sua Zanzara nella Zuppa. Il 7-8 luglio a Bari, al teatro Petruzzelli, non poteva quindi mancare l’atteso appuntamento con Giuseppe. Sabato mattina andrà in scena l’irriverente rassegna stampa con Nicola Porro che si pone da sempre un solo ed unico obiettivo: sbertucciare ilcorretto. “Dal palco del Petruzzelli – annuncia– andrà in scena l’evento più rivoluzionario, più eretico, più dirompente della scena mediatica italiana. C’è già la Zuppa di Porro, è vero, che è tanta roba ma ci sarà anche un intruso: eccomi qua. Ilcorretto non avrà scampo, non. Mi raccomando: non ...