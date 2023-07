... in conclusione domani sull'alto Garda, ha visto in azione 7foiling e i prototipi SuMoth delle sette università che hanno preso parte al challenge. Oltreregate, come è nella sua ...Il 40% preferirebbead 'assetto variabile', con insegnanti e compagni di classe che cambiano ... in grado di rispondereesigenze educative del 21° secolo. Gli adolescenti italiani chiedono, ...La serata proseguirà,21.45 , con l'intervento video di Marjane Satrapi e la proiezione, a ... il 22 novembre al Teatro Celebrazioni con leseconde e terze medie, durante l'anno scolastico ...

No alle classi pollaio, docenti lanciano petizione per una scuola di qualità: “Garantire diritto allo studio per ogni studente” Orizzonte Scuola

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il festival è organizzato e coordinato dall’associazione Solaris, che ha il suo “quartier generale” all’Arena del Sole di Lido di Classe ...