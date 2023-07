Nino Frassica | Al tavolo di Fazio posso osare senza farmi problemi

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 5 luglio 2023)confessioni di un vandalo La Stampa, di Fulvia Caprara, pag. 30 (…) Non è la prima volta che fa il sacerdote. Secondo lei perché i registi le affidano questo genere di personaggi? «È vero, ma non saprei dire perché succeda. In i miei preti li faccio muovere come mi muovo io, bado sempre più all’uomo che alla fede, e mi trovo particolarmente bene quando sono collocati in unambiente di provincia, come in questo caso, quando non vogliono fare carriera o avere a che fare con il Vaticano. Poi ci sono le eccezioni, nella serie tratta dalla Mafia uccide solo d’estate ero Fra Giacinto, un religioso colluso con la mafia. Non sono un fedelissimo, ma, certo, dopo tanti anni di Don Matteo, mi sono abituato a stare vicino a chi Mai pensato di fare satira politica richiede uno studio particolare, io invece mi sento più libero distruggo e basta è ...