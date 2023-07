“Niente affitto | siete gay Vogliamo coppie normali” | nuovo caso di omofobia a Milano

(Di mercoledì 5 luglio 2023)di, questa volta nella ‘civilissima’. Le vittime sono Michael Ceglia e William Piacciau. I due imprenditori erano in cerca di una nuova casa da prendere in, credevano anche di averla trovata, ma dopo aver raggiunto un accordo, il proprietario ha fatto sapere all’agente immobiliare che i due ragazzi non avrebbero potuto affittare il suo appartamento. Il motivo? Non sono ‘una famiglia normale’.per Michael e William, la loro storia. “Ciao, siamo Michael e William, 34 e 38 anni e viviamo da 10 anni a; dopo sole 12 ore di lavoro, perché siamo degli stakanovisti del cavolo, decidiamo di fare un video per denunciare una cosa che ad oggi non dovrebbe mai accadere. Praticamente io e Michael stiamo ...

È da marzo che i due vivono per strada , essendo in ritardo con il pagamento dell'di una ... Non ci manca, solo un posto dove dormire e dove andare in bagno. Per il resto ci arrangiamo. ...... impacchettati e confezionati per essere venduti, non c'èdi solidale né di dignitoso". La ... Se partiamo da questo assunto dovrebbe venire da sé rendere l'utero inreato universale come ...... impacchettati e confezionati per essere venduti, non c'èdi solidale né di dignitoso". La ... Se partiamo da questo assunto dovrebbe venire da sé rendere l'utero inreato universale ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Bari – «La proposta di regolamento europeo sulla genitorialità transfrontaliera è pericolosa e altamente dannosa per i bambini, le donne e le famiglie di tutta Europa”. “Significa autorizzare e anzi i ...