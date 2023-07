Nicolò Barella vince la prima edizione di Planetwin365 newsAwards | suo il gol più bello della Serie A 2022 2023

vince il premio per il gol più bello della Serie A 2022/2023. Il centrocampista dell'Inter ha conquistato la prima edizione dei Planetwin365.news Awards, iniziativa di social engagement ..., Henrix Mkhitaryan e Davide Frattesi agiranno da interni di centrocampo ma ora manca un giocatore fisico che possa sostituire Roberto Gagliardini per caratteristiche fisiche. Il ...Inzaghi avrà la mezzala che desiderava : non sarà un'alternativa a, nei piani dell'allenatore ex Lazio c'è spazio per entrambi, con Hakan Calhanoglu in cabina di regia. L'INCONTRO CON ...